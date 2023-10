Unfalltod eines Ausländers: Freiberger AfD-Stadtrat löst mit Facebook-Kommentar erneut Debatte aus

Mit Beiträgen im sozialen Netzwerk ist Markus Gehrke schon mehrfach aufgefallen. Nun äußerte er sich zum Tod eines Mannes aus Gambia in Chemnitz. Die Aussagen sind von einem Extremismusforscher eindeutig bewertet worden.

Markus Gehrke ist Freiberger AfD-Stadtrat und hat bereits mehrfach mit Facebook-Einträgen brüskiert. Jüngster Fall: Nach dem Tod eines Mannes aus Gambia in Chemnitz hat er am 10. Oktober gepostet: „Wie war das nochmal mit Hetzjagten in Chemnitz? Hats nicht gegeben? Hats wohl, heute! Mann läuft auf Straße und wird von Müllfahrzeug...