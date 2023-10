Ungewöhnliche Kunstaktion in Freiberg erinnert an Blutsamstag vor 100 Jahren – Familie eines Opfers ist dabei

Das Kornhaus in Freiberg ist am Freitagabend illuminiert worden. Anlass war das Gedenken an den 27. Oktober 1923. Damals ereignete sich eine blutige Tragödie. Ein Stoßtrupp der Reichswehr überfiel Demonstranten und richtete ein Blutbad an. 29 Menschen starben, 22 wurden schwer verletzt, 60 verwundet.

