Vandalen wüten im Parkhaus Tivoli in Freiberg

Drei Feuerlöscher haben Unbekannte auf zwei Parkdecks entleert. Das weiße Pulver landete auch auf mehreren Autos.

Freiberg.

Vandalen haben am Donnerstagabend im Parkhaus am Tivoli in Freiberg ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei bestätigte, hatten die unbekannten Täter gegen 18 Uhr drei Feuerlöscher aus ihrer Verankerung gerissen und den Inhalt im Parkhaus versprüht. Auf zwei Parkdecks wurden dadurch auch viele Autos von dem Pulver bedeckt. Der Sachschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt. Auch Kameraden der Feuerwehr Freiberg waren im Einsatz. (smc)