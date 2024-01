Verdacht auf Herzinfarkt? Für Patienten in Mittelsachsen verkürzen sich die Wege erheblich

Das Herzkatheterlabor am Kreiskrankenhaus Freiberg ist jetzt im Dauerbetrieb: 24 Stunden und 7 Tage in der Woche kann es im Notfall angesteuert werden.

Freiberg.

Das Herzkatheterlabor in Freiberg ist seit Jahresbeginn 2024 im Dauerbetrieb. „Durch konsequente Personalakquise und Weiterbildung etablierter Mitarbeiter ist es dem Kreiskrankenhaus Freiberg gelungen, eine 24/7-Bereitschaft einzurichten“, teilte Pressesprecherin Claudia Steinbach mit. Damit würden sich die Transportwege für Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt erheblich verkürzen. Notfall-Verlegungen nach Chemnitz oder Dresden außerhalb der Kernarbeitszeit entfielen. „Zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Behandlung im Krankenhaus ist der Zeitfaktor entscheidend. Das ist vor allem in ländlichen Regionen oftmals eine Herausforderung“, so Dr. Hagen Schrötter, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II. (fp)