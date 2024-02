Volkskrankheit „Rücken“: Mehr als 100 Besucher bei Sonntagsvorlesung am Kreiskrankenhaus Freiberg

Das große Interesse kommt nicht von ungefähr, weiß Chefarzt Dr. Peik Mutze: „70 Prozent der Bevölkerung bekommen es früher oder später mit einem Rückenleiden zu tun.“

Freiberg.

105 Besucherinnen und Besucher zählte der Gesundheitsvortrag zum Thema Wirbelsäulenbeschwerden am Sonntag am Kreiskrankenhaus Freiberg. Das große Interesse kommt nicht von ungefähr, „denn 70 Prozent der Bevölkerung bekommen es früher oder später mit einem Rückenleiden zu tun“, so Referent Dr. Peik Mutze. Der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie sprach unter anderem zu Behandlungsmöglichkeiten: „Diese sind ebenso vielfältig wie die Ursachen selbst. Etwa 80 Prozent der Rückenleiden können konservativ mittels Physio-, manueller oder multimodaler Therapie behandelt werden. Auch Injektionstherapien, bei denen Nerven oder Gelenke gezielt mit Schmerz- und abschwellenden Mitteln angespritzt werden, erzielen gute Ergebnisse.“ Erst wenn die Palette der konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft ist, stelle sich für Betroffene die Frage einer Operation. „Operative Eingriffe im Bereich der Halswirbelsäule sind heutzutage standardisierte und sichere Verfahren“, betonte der zertifizierte Wirbelsäulenchirurg, der mit dem Master Zertifikat der Wirbelsäulenchirurgie die höchste Qualifikation, die man auf diesem Gebiet in Deutschland erwerben kann, besitzt. (fp)