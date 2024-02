Schmerzt der Rücken? Chefarzt am Kreiskrankenhaus Freiberg spricht zu Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten

Dr. Peik Mutze referiert zur Sonntagsvorlesung zum Thema Wirbelsäulenbeschwerden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Freiberg.

Verspannungen im Nacken, stechende Schmerzen im Kreuz oder Taubheitsgefühle - Beschwerden an der Wirbelsäule haben viele Gesichter und sind weit verbreitet. Die Liste der Ursachen ist lang: Bewegungsmangel, Fehlbelastungen, altersbedingter Verschleiß und Übergewicht gelten als Risikofaktoren. Viele Rückenleiden sind jedoch auf ernsthafte Wirbelsäulenerkrankungen zurückzuführen. Die rechtzeitige Behandlung kann chronischen Leiden vorbeugen. In der Sonntagsvorlesung am 25. Februar spricht Dr. Peik Mutze, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, zu Ursachen und informiert über konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen. (fp)