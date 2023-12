Warum am und im Dom St. Marien in Freiberg Gerüste stehen

Am Dom in Freiberg wurden gravierende bauliche Schäden bemerkt. Deshalb musste eine Notsicherung erfolgen.

Passanten sehen es: Gleich mehrere Gerüste stehen derzeit am Freiberger Dom St. Marien. Warum ist das Wahrzeichen der Stadt Freiberg eingerüstet? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das sagt Domküster Holger Graf auf Anfrage von „Freie Presse“. „Zum einen gab es am Westwalm des Daches einen Wassereinbruch. Zum anderen war das Maßwerk am...