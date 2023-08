Warum die Fischerstraße in Freiberg voll gesperrt werden könnte

An dem markanten Gebäude an der Ecke Fischer-/Schillerstraße tut sich endlich etwas. An dem Haus steht ein Gerüst, und ein Kran ist aufgebaut. Aber: Im Zusammenhang mit der überfälligen Sanierung kommt es durch Baufahrzeuge beispielsweise beim Abladen von Material, quasi zu einer Straßensperrung.