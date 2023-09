Warum die neue „Eselei“ an der Wartburg für eine Firma in Langenau zur Herausforderung wurde

Unterhalb der Sehenswürdigkeit bei Eisenach ist ein Wissens- und Erlebnispfad entstanden. Bevor die hölzernen Vierbeiner nun zum Spielen einladen, gab es für die „Werkform“-Mitarbeiter manche Nuss zu knacken.

Nun ist das Klettern, Schaukeln, Sitzen, Entdecken und Rätseln erlaubt - auf der 300 Meter langen neuen „Eselei“, einem Erlebnis- und Wissensweg am Fuße der Wartburg. Zum Weltkindertag haben viele Mädchen und Jungen die großen hölzernen Eselsfiguren in Besitz genommen. Sie wurden in den vergangenen Wochen in der Langenauer Spielplatzfirma...