Was Gästeführer aus Sachsen Besuchern von Freiberg empfehlen

Die Silberstadt hat am Montag erstmalig ein landesweites Expertentreffen ausgerichtet. Was finden die Fachleute hier besonders sehenswert?

Die Albrechtsburg in Meißen, das Zittauer Rathaus und der Schloßberg in Chemnitz sind Empfehlungen für Touristen, die Teilnehmer des 6. Sächsischen Gästeführertages am Montag in der Nikolaikirche von Freiberg parat hatten. Die Silberstadt hat das landesweite Expertentreffen erstmals ausgerichtet. Neben Vorträgen bot das Programm laut...