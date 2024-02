Freiberg wirbt in den Niederlanden um Touristen

Die Silber- und Welterbestadt nimmt auch in diesem Jahr an mehreren Reisemessen teil. Kultur, Sachsen, aber auch Radfahr- und Wandermöglichkeiten interessieren die Messebesucher.

Freiberg. Die Stadt Freiberg hofft auch in Zukunft auf zahlreiche Touristen und versucht auf Reisemessen im In- und Ausland auf sich aufmerksam zu machen. Den Auftakt in die Messesaison sieht man in der Silber- und Welterbestadt als gelungen an, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Präsentiert hat sich Freiberg in diesem Jahr bereits auf der CMT Stuttgart vom 18. bis 21. Januar, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, und im Februar auf der Reisemesse München, Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse. An diesem Wochenende geht es von Freitag bis Sonntag in die Niederlande, zur „Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs“ in Utrecht.

Interesse besonders bei den 40- bis 60-Jährigen

Sowohl in Stuttgart als auch in München habe das Freiberger Tourismusteam ein großes Interesse an der Stadt insbesondere bei 40- bis 60-Jährigen gespürt. An den Präsentationsständen sei man mit vielen Besuchern ins Gespräch gekommen, die sich für Kultur und Sachsen interessierten. Auch Messebesucher, die gern Rad fahren und wandern, zog es zum Stand. „Viele Besucher, die das gesamte Erzgebirge kennenlernen möchten, wollen auch Freiberg meist mit dem Rad und per Pedes als Wanderer kennenlernen. Dabei wird Freiberg gerne als Ausgangspunkt einer Erzgebirgs- bzw. Radreise genutzt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Viele Gesprächspartner hätten zugesagt, die Silberstadt für mindestens eine Nacht zu besuchen. Familien informierten sich vor allem über Freibergs Freizeitaktivitäten wie Besuche in der Terra Mineralia, dem Tierpark und dem Silberbergwerk sowie über den neuen Erlebnisweg mit dem Bergmännlein „Tatock“. Gefragt waren die Imagebroschüre „Silberstädter“, die Erlebniskarte und Aktivbroschüren.

Auch Christmarkt und Silbermanntage könnten zum Besuch locken

„Durch unsere Messeauftritte konnten wir neue Besucher und Zielgruppen für die Silberstadt begeistern“, sagt Oberbürgermeister Sven Krüger. Die Bekanntheit von Freiberg lasse sich aber noch steigern. Als Reiseanlässe beworben werden können etwa Veranstaltungen und Höhepunkte wie Bergstadtfest, Silbermanntage und Christmarkt sowie Freiberg als Teil der Unesco-Welterbe-Montanregion und im Projekt Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Die Stadt präsentiert sich unter anderem in diesem Jahr noch im April auf der Germany Travel Mart Chemnitz und im Oktober auf der Reisemesse Erfurt. (fmu)