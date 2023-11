Was zu Juden in der Region Freiberg bekannt ist: Das geschah im November 1938 im heutigen Mittelsachsen

Ausschreitungen gegen Juden blieben vor 85 Jahren nicht auf Großstädte beschränkt. Auch im Raum Freiberg-Oederan-Flöha-Frankenberg gab es antisemitische Hetze und Gewalt – ein Überblick.

Am 10. November 1938 ist in der „Goldenen 24“ an der Freiberger Burgstraße ein Modegeschäft der Familie Weinberg demoliert worden, auch das Kaufhaus Schocken an der Petersstraße, das im gleichen Jahr „arisiert“ wurde, dazu die Filiale des Chemnitzer Schuhhändlers Isaak Balkind. An der Rinnengasse wurde im Bekleidungshaus „Zur...