Wegen Gaffern bei Einsätzen: Feuerwehren in Großschirma erhalten Sichtschutzwände

Die Stadt investierte 800 Euro in mobilen Sichtschutz für die Feuerwehren in Großschirma und Siebenlehn. Dieser kann schnell an Einsatzorten aufgebaut werden.

Ein Alptraum: Rettungskräfte ringen um das Leben eines Mannes – und Schaulustige klettern extra auf einen Hang, um dabei zuzusehen. Genau das ist nach einem tragischen Unfall im Juli auf der B 101 bei Siebenlehn geschehen. Einsatzkräfte mussten ein Feuerwehrauto umparken und Decken als Sichtschutz halten, um den Unfallort vor den Gaffern...