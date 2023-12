Weihnachtsmärkte im Raum Freiberg ziehen Gäste in Scharen an

Die Weihnachtsmärkte am dritten Adventswochenende im Raum Freiberg sind zu Besuchermagneten avanciert.

Der 19. Rothenfurther Weihnachtsmarkt hat am Samstag Gäste in Scharen angelockt. An der Buswendeschleife „Untermarkt“ war ein Rondell aus festlich geschmückten Buden aufgebaut. Weihnachtsmann Dirk rollte mit einem Motorrad MZ ES 250 mit Seitenwagen samt Engel Lucy an.