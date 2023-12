Wie drei Autorinnen mit Vorlesen etwas gegen abnehmende Lesekompetenz bei Kindern unternehmen

Die Ergebnisse der PISA-Studie sind enttäuschend. Drei Kinderbuchautorinnen haben konkrete Ideen, was helfen könnte: Vorlesen, gefördert von Sponsoren. Wie kann das aussehen?

„Golden Writers“ - goldene Autoren. So heißt ein Netzwerk für sächsische Kinder- & Jugendbuchautoren, das die Schreib- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern will. Konkret suchen sie Sponsoren, die Lesungen an KiTas, Schulen und weiteren Einrichtungen spenden.