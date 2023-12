Wie weit man mit 20 Euro auf dem Christmarkt in Freiberg kommt

Ein kulinarischer Besuch auf dem Freiberger Christmarkt mit 20 Euro im Portemonnaie: Was können sich Besucher dafür leisten? Eine Reporterin der „Freien Presse“ hat es getestet.

Wie weit man kommt man mit 20 Euro in der Tasche auf dem Christmarkt in Freiberg? „Freie Presse“-Reporterin Heike Hubricht hat getestet, was man mit dem hellblauen Schein alles kaufen kann.