Winkler-Schule, Zuger Mitte, Bahnhof, Herderhaus: Wo Freiberg seine Millionen verbaut

Der Umbau des Herderhauses in Freiberg ist fertig. Noch bis Freitag ziehen die tausende Archivgüter des Stadtarchivs – Bücher, Siegel und Akten – vom Rathaus und Außendepots in die neuen Räume. Mitarbeiter haben alles in den vergangenen zwei Jahren verpackt. Ein Spezial-Umzugsunternehmen übernimmt den Transport. Foto: Eckardt Mildner