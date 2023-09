Wohngebietsstraße in Brand-Erbisdorf wird erneuert

Vor der Fahrbahnsanierung kommt auch ein neuer Mischwasserkanal in die Erde.

Voraussichtlich ab März 2024 wird der als Dudelstraße bezeichnete Abschnitt der Külzstraße in Brand-Erbisdorf saniert, gleichzeitig der Mischwasserkanal in der Straße erneuert. Dem stimmte der Stadtrat am Dienstagabend zu. Wegen des zu knappen Budgets einschließlich Fördermittel könne nicht die gesamte Straße, sondern nur der Abschnitt...