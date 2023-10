Wundertenor Jonas Kaufmann live aus der Arena di Verona im Kinopolis Freiberg

Bekannt als „König der Tenöre“, nimmt Jonas Kaufmann das Publikum mit auf eine Reise durch die Musik - in der zauberhaften Kulisse des Amphietheaters.

Einen Galaabend mit Opernsänger Jonas Kaufmann in der Arena di Verona überträgt das Freiberger Kinopolis am Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr. In der zauberhaften Kulisse des berühmten historischen Amphitheaters nimmt der „König der Tenöre“ das Publikum mit auf eine magische Reise durch die Welt der Musik, heißt es zur Ankündigung. Die...