Zeitreise zu Skoda, Lada, Trabi und Co.

In Mönchenfrei treffen sich Oldiefans mit ihren zwei- und vierrädrigen Gefährten. Es gibt Schauvorführungen und viele Händler haben sich angesagt.

Zweitaktlastig wird es trotz Trabi und Wartburg in Mönchenfrei zum Ostblocktreffen am Sonntag bestimmt nicht. Haben sich doch bei Organisator Enrico Klemm schon viele Fahrer von historischen Landwirtschaftsgeräten, Feuerwehren, Pkw und Zweirädern angekündigt. "Was aber genau alles an Fahrzeugen kommt, kann ich nicht sagen, weil keine Anmeldung...