66-jähriger Radler in Frankenberg von Auto angefahren - schwer verletzt

Eine Autofahrerin wollte abbiegen, hatte jedoch den Fahrradfahrer übersehen.

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 66-jährger Mann bei einem Verkehrsunfall am Montag in Frankenberg. Das hat die Polizei berichtet. Der Mann war kurz nach 19 Uhr auf einem Fahhrad unterwegs. Auf der Max-Kästner-Straße fuhren in stadtauswärtiger Richtung zu diesem Zeitpunkt der 66-Jährige auf einem Fahrrad und eine 65-jährige Frau, die...