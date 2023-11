Bankfiliale in Mittweida schließt für einen Tag

Wegen einer Betriebsversammlung bleibt die Postbank-Filiale in Mittweida für einen Tag geschlossen.

Der Betriebsrat für Filial-Mitarbeitende der Postbank in Berlin sowie in Teilen Brandenburgs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens führt eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleibt am 28. November auch die Postbank-Filiale am Markt in Mittweida geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag...