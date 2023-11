Betriebsversammlung: Postbank Plauen am Dienstag geschlossen.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär.

Wegen einer Betriebsversammlung für Filial-Mitarbeitende in Berlin sowie Teilen Brandenburgs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens bleiben am Dienstag mehrere Postbank-Filialen geschlossen. Davon betroffen ist auch die Filiale an der Plauener Bahnhofstraße. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag...