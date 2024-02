Barkas und Framo in Hainichen: Ein Treffen für Liebhaber

Im Sommer verwandelt sich das beschauliche Hainichen in ein Eldorado für Fans von Barkas und Framo.

Liebhaber von Barkas und Framo kommen erneut in Hainichen auf ihre Kosten: Am 8. Juni steigt das 3. Framo- und Barkastreffen auf dem Gelände des früheren Werks an der Gottlob-Keller-Straße, dem heutigen Sitz der Sonneberg GmbH. Laut Informationen auf der Homepage der Organisatoren steht die Veranstaltung unter dem Motto „90 Jahre...