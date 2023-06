Beschäftigte in Sachsens Großhandel wollen mehr Geld - und was der Supermarktkunde davon spürt

Verdi-Verhandlungsführerin Sylke Hustan zeigte sich am Dienstag entschlossen. „Wir streiken im Edeka-Zentrallager in Berbersdorf bis Mittwochfrüh und bei Rewe in Nossen bis Samstag 24 Uhr“, sagte sie. Allein in Berbersdorf hätten sich über 150 Gewerkschaftsmitglieder an der Arbeitsniederlegung beteiligt. Hintergrund: Derzeit finden...