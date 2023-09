Bus fährt in Schlangenlinie auf der Autobahn 4 bei Glauchau - Polizei greift nach Bürgerhinweisen in Striegistal ein

Der Fahrer hatte ein gesundheitliches Problem und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat am Mittwoch, 20. September, in Striegistal einen Reisebus gestoppt, der zuvor in Schlangenlinie über die Autobahn 4 in Richtung Dresden fuhr. Gegen 5.45 Uhr hatten Bürger bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass ein Reisebus im Bereich der Anschlussstelle Glauchau-Ost in Schlangenlinie über zwei Fahrspuren fahren würde,...