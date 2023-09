Der Abriss läuft schon: Aldi baut neuen Markt in Hainichen

Der Discounter zieht in Hainichen vom Gewerbegebiet an der B 169 in das Stadtzentrum. Baubeginn soll schon im Oktober sein. Doch bis zur Eröffnung müssen sich Kunden noch gedulden.

Seit gut einer Woche fressen sich die Abrissbagger an der Ecke Turnerstraße und Heinrich-Heine-Straße in Hainichen in die Gebäude, in denen bis Ende 2022 noch eine Anwaltskanzlei und ein Steuerbüro ansässig waren. Auch die Tage des Hauses mit dem Elektro-Laden an der Bahnhofstraße sind gezählt. Die gesamte Fläche wird von einem...