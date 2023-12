Dieb in Frankenberg knackt zwei Staubsaugerautomaten

Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Frankenberg.

Zwei Staubsaugerautomaten wurden in Frankenberg aufgebrochen. Der Dieb erbeutete einige Münzen und hinterließ Schäden an den Geräten in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro. Das berichtete die Polizei. Der Täter hat sich am Donnerstag, 7. Dezember, in der Zeit zwischen 1.50 und 2 Uhr an den Automaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Äußeren Freiberger Straße zu schaffen gemacht und die Münzfächer aufgebrochen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum Personen im Bereich der Tankstelle beobachtet haben und Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Mittweida zu melden. (lk)