Drogenfahrer bei Polizeikontrolle gestoppt

Mann in Frankenberg ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Beamten des Polizeireviers Mittweida ist bei einer allgemeinen Kontrolle in Frankenberg ein Drogenfahrer ins Netz gegangen. Wie es im Polizeibericht heißt, hatten die Beamten am Freitagmorgen gegen 8 Uhr einen Pkw VW in der Frankenberger Badstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer...