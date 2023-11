Eltern aus Hainichen haben wenig Verständnis für Streik der Lehrer

Der Feiertag und die frei beweglichen Ferientage machen in dieser Woche den Streik der Lehrer nicht zum großen Problem. Schulen und Eltern waren vorbereitet, dennoch kam es zu Unterrichtsausfall.

Dass am Dienstag auch an vielen Schulen in Mittelsachsen gestreikt wurde, hatten die Eltern der Grundschüler in Hainichen am Freitag über einen Zettel im Hausaufgabenheft ihrer Kinder erfahren. Zum Streik aufgerufen hatten Sächsischer Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In Chemnitz gab es eine große Kundgebung. Die...