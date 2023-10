Ende Oktober ist Schluss: Imbiss „Apotheke im Park“ in Hainichen plant noch ein Familienfest

Bei schönem Wetter hat der beliebte Imbiss am Tiergehege im Stadtpark noch bis Monatsende geöffnet. Schlusspunkt soll am 29. Oktober nach dem Parkpflegetag wieder das Kürbisfest „Hallo-Herbst“ sein.

Bei Sonnenschein ist der Imbiss „Apotheke im Park“ auch im Oktober noch ein beliebtes Ausflugsziel. Am Sonntag waren die Plätze am Damwildgehege der Parkanlage wieder sehr gefragt. Aber da wusste Betreiber Norbert Hohmann schon, dass er am Montag wegen des schlechten Wetters nicht öffnen wird. So bleibt es im Oktober bei der...