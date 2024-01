Festliche Bläserklänge in der Dorfkirche Etzdorf

Zum Bläsergottesdienst am Sonntag in Etzdorf ist Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Es spielt der Posaunenchor Marbach/Etzdorf.

Festliche Bläserklänge und bekannte Lieder zum Mitsingen bestimmen am Sonntag um 10.30 Uhr den traditionellen Bläsergottesdienst im Striegistaler Ortsteil Etzdorf. Eine Tankstelle für die Seele, das will der Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Erler in der geheizten Etzdorfer St. Marienkirche sein. Die Bläser des Posaunenchors Marbach/Etzdorf...