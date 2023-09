Frankenberg: Mann soll eine 29-jährige Frau mit ihrem achtjährigen Kind beleidigt, bespuckt und geschlagen haben

Polizei stellt Tatverdächtigen und ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung

Ein 30-jähriger Deutscher soll in Frankenberg eine 29-jährige Frau mit ihrem achtjährigen Kind beleidigt, bespuckt und geschlagen haben. Laut Polizei lief die Frau mit ihrem Kind Dienstagnachmittag an einem Einkaufsmarkt in der Gutenbergstraße entlang, als ein augenscheinlich betrunkener Mann auf die beiden aufmerksam wurde. Er sei dem Kind...