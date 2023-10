Frankenberg rechnet mit 200.000 Euro für Wärmeplanung: Wie kann die Stadt mit erneuerbaren Energien beheizt werden?

Ein externer Dienstleister soll herausfinden, wie und in welchem Umfang die Stadt künftig bei der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien setzen kann. Eine Fraktion im Stadtrat sieht das kritisch.

Wärmeplanung klingt langweilig? Nicht so für potenzielle Häuslebauer und Eigenheimbesitzer. Denn das Ergebnis des Vorhabens kann großen Einfluss darauf haben, ob ein Hauseigentümer selbst für eine mit erneuerbaren Energien befeuerte Heizung sorgen muss, oder er auf den Anschluss seiner Immobilien an ein Wärmenetz in seiner Stadt hoffen