Frankenberg zeigt James-Bond-Laser, Stasi-Geruchskonserven und die kleinste Waffe der Welt

Die interaktive Sonderschau „Top-Secret - streng geheim“ hat im Frankenberger Museum Zeitwerkstadt ihre Türen geöffnet. Wer sie besucht, kann in die Rolle von 007 und anderen Spionen schlüpfen.

Vorsicht vor Frauen, die eine Brosche am Kleid auf dem Astralkörper tragen: Es könnte sich eine Kamera in dem Schmuckstück verstecken und Fotos von Ihnen anfertigen, die Sie eines Tages bereuen. Die Dame könnte aber auch ein Messer in ihrem Lippenstift verstecken oder einfach mit einem Spiegel um die Ecke gucken. Oder ihr Begleiter hat ein...