Frankenberger bleiben nach Flugzeughavarie auf Schaden am Eigenheim sitzen

Diese Familie hatte schon schönere Zeiten. Ein Flugzeug, das ihr Häuschen überflog, verlor dabei Flüssigkeit. Die tropfte aufs Haus. Den Schaden nehmen die Frankenberger nun mit ins neue Jahr.

Hartmut Bodenschatz (Name geändert) erinnert sich noch genau an diesen 16. September: „Es war kurz vor Mittag. Ich war mit dem Kinderwagen unterwegs“, erzählt der Frankenberger. Als er das Eigenheim der Familie im Birkenweg erreichte, wunderte er sich über Flecken auf dem Grundstück, auf dem Dach und an der Fassade. „Hat es hier...