Mysteriöser Flugvorfall über Frankenberg: Anwalt schaltet sich ein

Im Falle des Flugzeugvorfalls von Frankenberg hat sich der betroffene Hausbesitzer jetzt an die Staatsanwaltschaft gewendet. Sein Fragenkatalog hat es in sich.

Den 16. September 2023 werden Hartmut Bodenschatz (Name geändert) und seine Familie nicht vergessen. „Wir waren mit dem Kinderwagen spazieren. Meine Frau hat gerade das Essen gekocht. Es war kurz vor Mittag“, erinnert sich der Frankenberger. „Ein Nachbar, mein Sohn und ich haben das Flugzeug am Himmel gesehen“, sagt Bodenschatz. Als er am...