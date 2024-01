Frankenbergs mysteriöser Flugzeugunfall: Waren zwei Flieger am Himmel?

Zum Zwischenfall im September 2023 gibt es neue Entwicklungen. Die geschädigte Familie bleibt weiter auf 25.000 Euro Schaden an ihrem Häuschen sitzen.

Hartmut Bodenschatz (Name geändert) sucht den Verursacher des Schadens am Einfamilienhaus seiner Familie. Das Häuschen im Birkenweg ist verschmutzt. Flecken verunzieren Wände und Dach. Bislang sind die Frankenberger auf circa 25.000 Euro Schaden sitzen geblieben. Am 16. September 2023 war ein Flugzeug über Frankenberg unterwegs. Offenbar...