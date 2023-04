Frankenberger einstimmig für Trägerwechsel bei KZ-Gedenkstätte Sachsenburg

Die CDU in Frankenberg erhöht den Druck auf den Freistaat, die Trägerschaft für die Gedenkstätte KZ Sachsenburg aus den Händen der Stadt zu übernehmen. Ziel ist, Frankenberg Kosten zu ersparen. Über den entsprechenden Antrag entscheidet am Mittwoch der Stadtrat. Nach Gesprächen in Dresden wurde der Wortlaut des Vorschlags verändert.