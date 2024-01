Geflügelzüchter zeigen ihre schönsten Tiere in Pappendorf

50 Aussteller zeigen bei der diesjährigen Striegistalschau in Pappendorf insgesamt 335 Tiere.

Der Geflügelzüchterverein Mobendorf bittet am 6. und 7. Januar wieder zur Striegistalschau. Sie findet in Pappendorf im Gasthof Hirschbachtal statt. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr. „50 Aussteller werden insgesamt 335 Tiere präsentieren“, teilte der Vereinsvorsitzende Uwe Altmann mit.