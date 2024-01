Der beste Rammler von Erlau und der schönste Hahn im Striegistal

Züchter von Rassetieren zeigen am Wochenende ihre besten Tiere: in Erlau zur 30. Rammlerschau und in Pappendorf zur Geflügelausstellung

Es ist die mittlerweile 30. Rammlerschau, die am Wochenende sogar Besucher aus anderen Bundesländern nach Erlau lockt. 65 Züchter aus etwa 30 Vereinen zeigen rund 250 Kaninchen, am Sonntag wieder von 9 bis 15 Uhr im Vereinshaus, Ahornstraße 8. Den besten Rammler stellt dieses Mal Rainer Lohse aus Frankenberg (Verein Auerswalde) mit einem... Es ist die mittlerweile 30. Rammlerschau, die am Wochenende sogar Besucher aus anderen Bundesländern nach Erlau lockt. 65 Züchter aus etwa 30 Vereinen zeigen rund 250 Kaninchen, am Sonntag wieder von 9 bis 15 Uhr im Vereinshaus, Ahornstraße 8. Den besten Rammler stellt dieses Mal Rainer Lohse aus Frankenberg (Verein Auerswalde) mit einem...