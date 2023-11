Herzkrankheiten: Klinikum lädt zu Patientenforum

Mit einem Vortrag zu Vorbeugung und Behandlung von Herzkrankheiten beteiligt sich das Klinikum MIttweida an den bundesweiten Herzwochen.

Mittweida.

Mit einem Patientenforum am Mittwoch, 15. November, beteiligt sich das Klinikum Mittweida an den bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Laut Klinikumssprecherin Ines Schreiber wird ab 16 Uhr Oberärztin Dipl.-Med. Elvira Gnehrich im Großen Konferenzraum über Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen sprechen. Im Anschluss an den Vortrag bestehe die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge ist bei rund fünf Millionen Menschen in Deutschland eine koronare Herzkrankheit bekannt, die wiederum durch Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin) entsteht. (kru)