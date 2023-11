Hobbyautor aus Frankenberg erzählt spannende Familiengeschichte

Wolfgang Erdtel hat einen Roman geschrieben und darin seine Familiengeschichte mit Krieg, Flucht und Vertreibung verarbeitet. In einer Lesung im Welt-Theater stellt der Hobbyautor seine Zeilen vor.

Eine besondere Buchlesung findet am 10. November in Frankenberg statt. Am Vorabend der bundesweiten Vorlesetage bittet Hobbyautor Wolfgang Erdtel ins Kino Welt-Theater. Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr.