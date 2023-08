In diesem Frankenberger Unternehmen geht es jetzt heiß her

Großinvestition bei der Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA). Für zwei Millionen Euro ist am FMA-Standort in Dittersbach eine hochmoderne Pulverbeschichtungsanlage in Betrieb gegangen.

Für FMA ist die Anlage die größte Investition der letzten zehn Jahre Unternehmensgeschichte. Die Entscheidung ist dem Inhaber und Geschäftsführer Andreas Schramm nicht leicht gefallen. Heute habe er aber „einen ruhigen Nachtschlaf“. Denn letztlich überwiegen die Vorteile der Investition. „Bislang haben wir unsere Bauteile zur... Für FMA ist die Anlage die größte Investition der letzten zehn Jahre Unternehmensgeschichte. Die Entscheidung ist dem Inhaber und Geschäftsführer Andreas Schramm nicht leicht gefallen. Heute habe er aber „einen ruhigen Nachtschlaf“. Denn letztlich überwiegen die Vorteile der Investition. „Bislang haben wir unsere Bauteile zur...