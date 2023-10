Jetzt auch barrierefrei: Das ist neu im Schneemannland

Die Drechslerei Wagner in Riechberg hat einen neuen Verkaufsraum direkt an der Straße. Dort stehen auch die Neuheiten, wie zum Beispiel ein Schneemann mit roter Mütze. Weihnachten kann also kommen.

Der Tag der traditionellen Handwerks ist für die Drechslerei Wagner in Riechberg der besucherstärkste Tag des Jahres. So war es auch wieder am Sonntag - trotz nasskalten Wetters. Die als Schneemannland bekannte Firma war gut vorbereitet, alle Angebote regensicher. Der Einkauf gestaltet sich für die Gäste seit einiger Zeit ohnehin einfacher,... Der Tag der traditionellen Handwerks ist für die Drechslerei Wagner in Riechberg der besucherstärkste Tag des Jahres. So war es auch wieder am Sonntag - trotz nasskalten Wetters. Die als Schneemannland bekannte Firma war gut vorbereitet, alle Angebote regensicher. Der Einkauf gestaltet sich für die Gäste seit einiger Zeit ohnehin einfacher,...