Rodel-WM in Altenberg: Schneemannland belohnt die Weltmeister

In Altenberg werden am Wochenende die Weltmeister im Rennrodeln ermittelt. Für die Schnellsten im Eiskanal gibt es besondere Pokale und Preise aus der Drechslerei in Riechberg, dem Schneemannland.

Einen Weltmeistertitel hat Julia Taubitz am Freitag schon in Altenberg geholt. Für ihren Sieg im Eiskanal bekommt die Rennrodlerin aber nicht nur die Goldmedaille, sondern auch ein ganz besonderes Geschenk, das es so nicht zu kaufen gibt. Es ist ein Unikat aus der Drechslerei von Volkmar Wagner im Hainichener Ortsteil Riechberg. Die Werkstatt ist...