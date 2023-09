Karpfensaison in Ringethal beginnt

Drückend warm war es am Samstag beim Inselteichfest in Ringethal 2023. Auch wenn nicht ganz so viele Besucher da waren, wie im vergangenen Jahr: Fest-Gäste kamen auch aus umliegenden Orten, um Hüpfburgen und Helene-Fischer-Double zu erleben. Die "Freie Presse" zeigt viele Bilder vom Samstag.