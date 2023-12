Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt spielt Weihnachtliches in Frankenberg

Die Panzergrenadierbrigade 37 lädt am 12. Dezember zum traditionellen Adventskonzert nach Frankenberg ein. In der St. Aegidienkirche spielt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt besinnliche Stücke.

Am Dienstag, 12. Dezember, stimmt das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt in der St. Aegidienkirche der Garnisonsstadt Frankenberg auf die Weihnachtszeit ein. Damit lädt die Panzergrenadierbrigade 37 zum traditionellen Adventskonzert in seiner mittlerweile 29. Auflage ein. Für den stimmungsvollen und adventlichen Rahmen werden etwa 50 Musikerinnen...