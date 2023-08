Mittweidaer Abiturientin geht für ein knappes Jahr nach Amerika

Noch einmal bummelt Kim Seidel mit ihrem Vater Oliver Seidel durch Mittweida und trifft sich mit Kathrin Vogler vom Verein „Friends of Iowa“. Es gilt, letzte Absprachen vor ihrer Reise in die USA zu treffen. Die junge Frau aus Mittweida kommt in den Genuss, am Ellsworth Community College in Iowa Falls für neun Monate Studiumsluft zu...