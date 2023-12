Junge Mittweidaer Sportlerin genießt die Weihnachtszeit im fernen Texas

Mila Müller, Leichtathletin bei der LG Mittweida und Volleyballerin bei Union Milkau, verbringt die Festtage dieses Jahr als Austauschschülerin in Dallas. Dort hat sie bereits neue Hobbys entdeckt.

In den vergangenen Jahren hat die „Freie Presse“ kurz vor Heiligabend an dieser Stelle immer über Sportler berichtet, die das ganze Jahr über nicht in der Heimat weilen und für die Festtage nach Hause kommen. Für Mila Müller ist in diesem Jahr alles anders. Erstmals feiert sie Weihnachten nicht mit ihrer Familie in Mittweida, sondern...